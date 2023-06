Zwischen Freude und Trauer: Kindermusical, Theater und Trauercafé im Unstrut-Hainich-Kreis

Das ist los in den kommenden Tagen im Unstrut-Hainich-Kreis.

Kindermusicalim Kloster Volkenroda

Eine Geschichte über Trauer und Freude erzählt ein Kindermusical am Samstag, 17. Juni, 15 Uhr, im Christus-Pavillon des Klosters Volkenroda. 18 Kinder singen und spielen, unterstützt von einem Mitarbeiter-Team des Le Châjim-Chors unter der Leitung der studierten Kantorin Maria Koschwitz. Eintrittskarten kosten sieben Euro für Erwachsene und fünf Euro für Schüler und Studenten.

Premiere für Theaterstückin Großengottern

Das Theaterspiel „Mäuse in der Walpurgiskirche“, in Szene gesetzt von Kindern und Laiendarstellern der Kirchengemeinde unter Leitung von Kantorin Daniela Stechbart, hat am Sonntag, 18. Juni, ab 15 Uhr, Premiere in der Walpurgiskirche Großengottern. Der Familiennachmittag wird mit dem Theatergottesdienst eröffnet. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen auf dem Pfarrhof und ein buntes Programm im Freien mit Spielaktionen der 3K-Theaterwerkstatt.

Hilfe in der Trauerin Mühlhausen

Zum nächsten Trauer-Café laden die Malteser am Donnerstag, 22. Juni, 14 bis 16 Uhr, in das Mehrgenerationenhaus „Geschwister Scholl“ in Mühlhausen ein. Nach dem Verlust eines nahestehenden Menschen soll der Treff Trauernden helfen, in den Alltag zurückzufinden. Das Trauer-Café ist offen und der Besuch kostenfrei. Um eine Anmeldung wird gebeten unter Telefon: 03601/8 88 29 15.