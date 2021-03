1,1 Millionen Euro für Schulsozialarbeit im Südharz

Mit rund 1,1 Millionen Euro fördert das Land in diesem Jahr die Schulsozialarbeit an elf Grundschulen im Kreis, dem Pestalozzi-Förderzentrum sowie den Regelschulen und dem Berufsschulzentrum. Bei der symbolischen Übergabe der Fördermittel an die fünf freien Träger der Jugendhilfe dankte Landrats-Vize Stefan Nüßle (CDU) allen Beteiligten für ihre kontinuierlich gute Arbeit in den Schulen. „Schulsozialarbeit leistet einen wichtigen Beitrag zum Wohl der Kinder und Jugendlichen im Schulalltag“, sagte er.

Gerade während der Corona-Pandemie und den Schulschließungen hätten die Schulsozialarbeiter alle Hände voll zu tun gehabt. „Sie haben Schüler und Eltern telefonisch beraten, es gab aber auch zahlreiche persönliche Gespräche, natürlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften. Auch während der Notbetreuung waren unsere Sozialarbeiter im Einsatz.“ Die Fachkräfte kümmern sich um soziale und familiäre Probleme der Schüler. „Sie sind eine wertvolle Unterstützung für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und tragen zur Verbesserung des Klassenklimas durch Anti-Mobbing-Strategien, Anti-Drogen-Veranstaltungen oder anderen alltagsnahen Gruppenangeboten bei“, so Nüßle.