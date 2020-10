Die Gaststätte Treffpunkt in Niedergebra wurde im Rahmen der Dorferneuerung abgerissen. Bürgermeisterin Burgunde Krumm sah keine andere Lösung.

1,2 Millionen Euro in Dorferneuerung Niedergebra geflossen

„Wir haben 1,2 Millionen Euro an Fördermitteln im Rahmen der Dorferneuerung akquirieren können und in Baumaßnahmen in Niedergebra umgesetzt“, berichtet Bürgermeisterin Burgunde Krumm (CDU). Es sei viel für das Dorf erreicht worden, zieht sie eine positive Bilanz nach dem Auslaufen der Förderperiode.