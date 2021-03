Die Straßenseite des Bleicheröder Kulturhauses erstrahlt schon seit geraumer Zeit neu, an der Hofseite ist noch einiges zu tun.

1,6 Millionen Euro für Bleicherode in Aussicht

Rund 1,6 Millionen Euro Fördermittel vom Bund stehen für die Landgemeinde Bleicherode in Aussicht. Verwendet werden könnten diese für das Kulturhaus, das Freibad und den Sportplatz, sagt Bürgermeister Frank Rostek (CDU). Allerdings gelte es noch, Kostenpläne zu konkretisieren. Die Gelder sollen zwischen 2021 und 2024 ausgeschüttet werden. Für Kommunen in der Haushaltssicherung liegt die Förderquote bei maximal 90 Prozent – letztlich also würden rund 1,85 Millionen Euro verbaut werden können.