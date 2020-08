100.000 alte Pflastersteine in Sülzhayn neu gesetzt

Am 31. August wurde die sanierte Dr.-Kremser-Straße offiziell für den Verkehr freigegeben. Am Banddurchschnitt beteiligten sich von links Günter-Michael Tesch, Viola Roland, Ortsteilbürgermeisterin Bärbel Kirchner, Heiko Maulhardt und Ellrichs Bürgermeister Henry Pasenow.

„Das ist eine tolle Arbeit geworden“, sagt Viola Roland mit Blick auf die fertiggestellte Dr.- Kremser-Straße. Die hier verbauten 1,6 Millionen Euro seien beileibe kein Pappenstiel, so die Sachgebietsleiterin für Dorferneuerung im Thüringer Amt für Landesentwicklung und Flurneuordnung, die zur Straßenfreigabe am Montag aus Gotha in den Südharz gekommen ist. 965.000 Euro seien an Fördermitteln von der EU geflossen. „Das heißt aber auch, dass die Stadt Ellrich Eigenmittel von 700.000 Euro für den knapp ein Kilometer langen Ausbau beigesteuert hat“, betont Roland.