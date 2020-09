In der Regelschule „Am Förstemannweg“ müssen die Elektroanlagen dringend erneuert werden. Dem stimmten die Mitglieder des Nordhäuser Finanzausschusses zu.

100.000 Euro für neue Elektroanlage in Nordhäuser Schule

Die Elektroanlage in der Grund- und Regelschule „Am Förstemannweg“ in Nordhausen stammt noch aus dem Jahr 1983. „Deshalb ist die Erneuerung dieser Anlage dringend erforderlich, um die elektrotechnischen Voraussetzungen im Zusammenhang mit der bevorstehenden Digitalisierung der Schulen zu schaffen“, erklärte der Nordhäuser Bauamtsleiter Heiko Müller auf der jüngsten Sitzung des Nordhäuser Finanzausschusses im Ratssaal des Bürgerhauses. Für die entsprechende Baumaßnahme sei eine überplanmäßige Auszahlung von 100.000 Euro notwendig, so Müller weiter. Dieser stimmten alle Ausschussmitglieder zu.