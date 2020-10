Rund 100 Sänger gedachten der Friedlichen Revolution in Ellrich musikalisch.

100 Stimmen für den Frieden erklingen in Ellrich

Ein außergewöhnliches Konzert durfte Ellrich am Wochenende erleben: Wie Regina Englert vom Evangelischen Kirchenkreis Südharz mitteilt, stimmten am Samstag rund 100 Sänger mit ein, als es Punkt 19 Uhr hieß „Deutschland singt“. Die bundesweite Initiative hatte aufgerufen, mit Gesang an möglichst vielen Orten die Zivilcourage der Friedlichen Revolution zu feiern und mit Kerzen ein Zeichen des Friedens und der Hoffnung zu setzen.

Kantorin Christine Heimrich, eine der Organisatorinnen, zählte den Countdown auf dem Platz vor der Johannis-Kirche rückwärts, ehe der erste Ton pünktlich erklang. Die Zuschauer zählten mit.

Deutschland singt im einstigen Sperrgebiet

„Dass für diese Veranstaltung Ellrich ausgewählt wurde, ist kein Zufall“, sagt Englert. Die Stadt lag vor der Wiedervereinigung im Sperrgebiet. Gemeinsam eröffneten Ellrichs Bürgermeister Henry Pasenow (CDU) und Pfarrer Jochen Lenz den Abend. Als die Chöre des Kirchenkreises vor der Kirche zur Feier der Deutschen Einheit anstimmten, war das mit Blick auf die Geschichte ein besonderer Moment.

80 Sänger vom Gospelchor Ilfeld, der Kantorei Ilfeld, dem Singkreis und dem Gemischten Chor Ellrich, dem Projektchor Goldene Aue und der Nordhäuser Kantorei waren angemeldet. Spontan hatten sich zudem noch Sangesbegeisterte aus Bad Sachsa angeschlossen. Vielstimmig also erklangen dann zwölf Lieder – vom Volkslied über Pop bis zu kirchlichem Liedgut sowie der Nationalhymne und der Europahymne als Abschluss.

Live zu sehen auf Facebook

Live zu sehen gab es die Veranstaltung des Kirchenkreises auf seiner Facebook-Seite. Im Wechsel moderierten und dirigierten den Abend die beiden Kantorinnen Christine Heimrich und Viola Kremzow. Kantor Michael Kremzow war für die musikalische Begleitung verantwortlich. „Wer vor Ort war, konnte sehen, wie viel Arbeit in diesem Abend steckte“, schwärmt Englert. Nicht nur die Vorbereitung in den Chören und die Materialbestellung von Noten bis Kerzen, auch die Organisation vor Ort sei bemerkenswert gewesen.