1000 Tonnen Salz für die Autobahn im Südharz

Zwei Salzsilos und zwei Soletanks sind an der Autobahn 38 bei Görsbach neu errichtet worden.

Der Winter kann kommen. Die Autobahnmeisterei in Breitenworbis ist vorbereitet, sagt deren Chef Thomas Müller. Rund um die Uhr sind die Mitarbeiter schon im Einsatz. „Seit dem 7. November streuen wir schon präventiv auf der A 38. Wir arbeiten in Schichten. Fünf Mitarbeiter sind pro Schicht im Dienst“, erklärt Thomas Müller. Rund 1000 Tonnen Salz sind in Breitenworbis eingelagert. „Die Halle ist nicht ganz voll“, berichtet Müller. Doch das sei kein Problem, da man mit regionalen Lieferanten zusammenarbeite und deshalb jederzeit Salz nachgeliefert werden könne.