103 Ukrainer arbeiten im Kreis Nordhausen

Nordhausen. Innerhalb der vier Nordthüringer Landkreise hat Nordhausen zurzeit die höchste Zahl an ausländischen Arbeitslosen.

Gegenwärtig hat die Arbeitsagentur im Kreis Nordhausen 880 ausländische Arbeitslose registriert. Das sind die meisten innerhalb der vier Nordthüringer Landkreise, berichtet Agenturchef Karsten Froböse.

Vor allem Ukrainer finden sich in der Statistik wieder. Momentan seien im Kreis Nordhausen 103 Geflüchtete aus der Ukraine in einer Beschäftigung, so Froböse. Die Zahl könnte höher sein, aber das Erlernen der deutschen Sprache sei eine hohe Hürde vor dem Arbeitsmarkt.