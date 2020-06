Neustadt. Dank Thüringer Fördermittel und mit dem Geld aus dem Kreishaushalt können die Sanierungsarbeiten an der Burgruine Hohnstein fortgeführt werden.

114.000 Euro für die Burgruine Hohnstein bei Neustadt

Gute Nachricht für die Burgruine Hohnstein: Das Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie hat frische Fördermittel in Höhe von 80.000 Euro bewilligt. Da packt der Landkreis Nordhausen gleich seinen Eigenanteil von 34.000 Euro drauf, so dass noch dieses Jahr die Sanierungsarbeiten am oberen Palas fortgeführt werden können. „Wir bauen die Burg nicht wieder auf“, sagt Landrat Matthias Jendricke (SPD) augenzwinkernd im Kreisausschuss. Aber die Ruine soll auch kommenden Generationen erhalten bleiben. Deshalb müsse investiert werden. Die Ausschussmitglieder stimmen der Ausgabe ohne Widerspruch zu. Der Palas ist das Hauptgebäude der mittelalterlichen Burg, die im 12. Jahrhundert erbaut worden ist.