114 Kräher in 30 Minuten: Hähnekrähen ist seit einem halben Jahrhundert Tradition in Mackenrode

Mackenrode. Beinahe wäre der Wettkampf in Mackenrode ins Wasser gefallen. Warum am Ende doch 41 Hähne krähen durften und wer mit 114 Anschlägen sich zum Sieg krähte.

Beinahe wäre das jüngste Hähnekrähen in Mackenrode ins Wasser gefallen. Einerseits wegen eines Beschlusses des Thüringer Gesundheitsministeriums aus dem Jahr 2022 zur Geflügelpest und andererseits wegen der extremen Auflagen für alle Geflügelzüchter und -halter, die laut der Vorsitzenden des Kleintierzuchtvereins (KTZV) Mackenrode, Katrin Handke, die Durchführung einer solchen Veranstaltung eigentlich unmöglich gemacht hätte.

„Wir hätten mit einem riesigen Aufwand die Tiere im Vorfeld durch einen Tierarzt einer Tupferprobe unterziehen müssen, die bereits vier Tage vor dem Hähnekrähen hätte stattfinden müssen, um das Laborergebnis noch pünktlich zu erhalten“, so Handke mit dem Verweis auf die nicht zu verachtenden Kosten von circa 100 Euro pro Tier, die ihrer Meinung nach den Vereinsmitgliedern nicht zuzumuten gewesen wären.

„Plötzlich kam jedoch eine E-Mail des Nordhäuser Veterinäramtes, in der mitgeteilt wurde, dass die Verfügung angepasst wurde, eine tierärztliche Inaugenscheinnahme sowie die ein oder andere Auflage nur noch Kleinigkeiten waren“, so die Vereinsvorsitzende. Also wurde schnell die nötigen Genehmigungen eingeholt, und das Hähnekrähen konnte pünktlich starten.

Um 6 Uhr trafen sich die Mitglieder für letzte Vorbereitungen. Kurz darauf kamen die ersten Teilnehmer mit insgesamt 41 Hähnen, die Heinz Enge als dienstältester Züchter im Verein begrüßte. Pünktlich um 7 Uhr startete schließlich der eigentliche Wettkampf, bei dem in zwei Kategorien gekräht wurde.

Sieger bringt es auf69 Kikerikis in 30 Minuten

Es traten 15 Große und 26 Zwerghähne gegeneinander an. Nach 30 Minuten wurde das Krähen beendet, und es ging zur Auszählung und der anschließenden Kürung der Sieger. Den 1. Platz erkrähte sich der Hahn von Hans Jürgen Schneidler mit 69 Anschlägen. Den 2. und 3. Platz erhielt Wolfgang Wiesler mit je 65 und 45 Krähern. „Leider gab es aber auch sechs Tiere, die nicht gekräht haben“, so Handke. Daher wurde die von Kurt Schmelzer liebevoll handbemalte Axt ausgelost, welche Nelly Stötzer bekam.

In der Zwergenabteilung, verteidigte die Sollstedterin Lara Siegel mit ihrem Antwerpener Bartzwerg und 114 Anschlägen ihren Sieg. Zweiter wurde Mike Handke ebenfalls mit einem Antwerpener Bartzwerg und 71 Anschlägen, vor seiner Tochter Saskia, die mit der gleichen Rasse antrat, die 69 Mal krähte. In der Zwergabteilung ging die Axt an die kleine Ruby Stötzer.