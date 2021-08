Heringen. Hinter den Heringer Feuerwehrleuten liegt ein besonderer Einsatz.

Einen besonderen Einsatz hatten die Heringer Feuerwehrleute am Samstag an und in der Helme: Es galt, jene Enten aus dem Ufergestrüpp wieder in das gen Wehr strömende Wasser zu führen, die an der Brücke am Eller gestartet waren. Beachtliche 115 dieser Plastiktiere waren dort beim Entenrennen an den Start gegangen. Die Einnahmen kommen der St.-Michaelis-Kirche zugute.