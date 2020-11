13 Initiativen gegen Gesteinsabbau suchen Schulterschluss

Der Nordhäuser Kreisverband des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) sowie der BUND-Regionalverband Westharz gehören zu bundesweit 13 Initiativen, die vom zunehmenden Abbau von Kies, Sand und Gips betroffen sind und von der Bundespolitik ein Moratorium für Genehmigungen neuer Abbaugebiete sowie eine Reform des Bergrechts fordern. Auch sprechen sie sich für ambitionierte Recyclingquoten von Baustoffen und bessere Mitspracherechte in den Abbaugebieten aus.

„Es brodelt gewaltig an vielen Orten in Deutschland. Der industrielle Abbau von Sand, Kies, Gips und anderen Gesteinen sorgt für die Zerstörung unwiederbringlicher Natur und Landschaften auf Kosten nachfolgender Generationen“, sagt Ulrich Wieland von der Bundeskontaktstelle Gesteinsabbau des Umweltnetzwerkes Grüne Liga.

Die Bundespolitik dürfe vor den Protesten gegen den massiven Ausbau von Sand, Kies und Gips nicht weiter die Augen verschließen. Einen Grund für das Schweigen der Bundesregierung sieht die Grüne Liga in den dezentralen Strukturen der Rohstoffausbeutung: „Jedes Vorhaben hat seine eigene Geschichte. Es wird gerne nur als lokales Problem abgetan, auf das die Bundesregierung nicht reagieren muss. Über das Bundesbergrecht wird die Verantwortung alleine den Ländern und ihren Genehmigungsbehörden übertragen, ohne dass die etwas grundsätzlich ändern dürfen. Dieser unhaltbare Zustand muss beendet werden“, fordert Wieland.

Wenn das „Neubauwachstum“ anhalte, würden Baustoffemissionen in Deutschland ein Fünftel der CO 2 -Emissionen bis 2050 ausmachen. Dies hätte fatale Folgen für Mensch und Natur, ist Wieland überzeugt. „Die Stadt als Steinbruch“ müsse deshalb eine Devise lauten.

Ursula Schäfer vom BUND Thüringen lenkt den Blick auf den hiesigen Gipsabbau. Es sei „erschreckend, wie sehr die Bundesregierung die Augen vor der angekündigten massiven Ausweitung des Gipsabbaus verschließt“. Ganze Landstriche der Karstlandschaft im Südharz seien bedroht, wenn die Industrie ihre Pläne umsetze.

Auf der Tagung zum Bedarf an Naturgips in Deutschland soll transparent diskutiert werden, wie viel Gips in Deutschland gebraucht wird, welche Quellen zur Verfügung stehen, welche Alternativen es gibt und über welche Rolle das Recycling von Gips spielt. Hierzu lädt die Grüne Liga am 27. November neben Wissenschaftlern, Politikern, Architekten, Vertretern der Gipsindustrie und der Bauwirtschaft auch interessierte Bürger ein.

Anmeldungen für die Tagung via E-Mail: gipstagung@grueneliga.de