1300-jähriges Kirchenjubiläum in Ellrich

Sie hätte eine würdevolle Jubiläumsfeier anlässlich ihres Alters verdient. Nun leidet auch sie unter der Corona-Pandemie: die Kirche Sankt Marie auf dem Frauenberg – von den meisten Ellricher Bürgern einfach Frauenbergkirche genannt. Sie ist nunmehr 1300 Jahre alt. Am Sonntag, 25. Oktober, will dies die Kirchengemeinde ab 17 Uhr zumindest mit einer kleinen Andacht samt musikalischer Umrahmung feiern.

Das Gotteshaus ist nicht nur herrlich gelegen, sondern vor allem historisch und touristisch ein Pfund, mit dem die Stadt Ellrich wuchern könnte. Die in ihrer ursprünglichen Bezeichnung Beatemariae Virginis in Monte wurde, so steht es in manchen Quellen, im Jahr 723 erstmals urkundlich erwähnt. Viele Historiker sind sich aber einig, dass das erste Gotteshaus, das eine andere Größe, Form und auch Funktion hatte, schon um 720 erbaut wurde. Damit ist sie nicht nur die älteste Kirche der vormaligen Provinz Sachsen, sondern auch einer der ältesten Sakral-Steinbauten aus der Zeit der Vorromanik östlich des Rheins.

Die Frauenbergkirche von Ellrich. Mehrere vergleichsweise kleine und hoch in den Wänden sitzende Fenster lassen vermuten, dass es sich vor langer Zeit um eine Wehrkirche handelte. Foto: Kristin Müller

Menschen verehrtenden heidnischen Gott Krodo

Diese ursprünglich einschiffige Kirche wurde vermutlich ähnlich wie viele der damaligen christlichen Gotteshäuser auf einer ehemals germanischen Kultstätte erbaut. Hier soll den Quellen nach der heidnische Gott Krodo verehrt worden sein. Laut der Sachsenchronik aus dem Jahr 1492 ist Krodo der Gott der Aussaat, der Fruchtbarkeit. In diese Kultstätte wurde die Kirche hineingebaut und erleichterte so die Christianisierung der hier siedelnden Bevölkerung.

Bonifacius – einer der bekanntesten Missionare und Kirchenreformer dieser Zeit – soll selbst die Urform dieser Kirche, wahrscheinlich als Holzbau, errichtet haben. Sicher ist, dass der Umbau in den heute bestehenden Bruchsteinbau bereits in der Romanik erfolgte. Nachträglich wurden der Chor aus der Längsachse südlich versetzt und die Sakristei in nördlicher Richtung angefügt.

Die kleinen und relativ hoch sitzenden Fenster deuten auf die Funktion einer Wehrkirche hin – zur Flucht und Schutz der hier lebenden Menschen in den damals unruhigen Zeiten. Da die Stadt oder Ansiedlung Ellrich erst etwa 150 Jahre später erstmals erwähnt ist, kann diese Funktion gut nachvollzogen werden.

Die Bedeutung der Frauenbergkirche als ein wichtiges Zentrum der Zivilisation dürfte unbestritten sein, auch wenn sich die Entwicklung der Stadt Ellrich später weiter südlich vollzog. Auch ihre missbräuchliche Nutzung zu Beginn des 19. Jahrhunderts – Napoleons Truppen stellten ihre Pferde unter – ist nur eine Fußnote der Geschichte.

Wie an vielen erhaltenswerten historischen Bauten hat auch an der Frauenbergkirche der Zahn der Zeit genagt. Erst kürzlich gelang es, einen Teileinsturz zu verhindern. Durch Notsicherung konnte das Beinhaus – eines der wenigen erhaltenen in Thüringen – vor einem weiteren Verfall bewahrt werden. Es wurde zwar wie viele andere seit der Reformation nicht mehr genutzt, die eingelagerten Knochen wurden an einem anderen Ort bestattet, aber es besteht noch. Für die zwei gefällten, das Kirchenfundament bedrohenden Bäume wurden drei Ersatzbäume auf das umgebende Areal der Kirche gepflanzt.