15 Floristinnen aus Nordhausen und Umgebung treten mit ihren Adventskränzen in einen Wettbewerb

Nordhausen. Nordhausen darf sich freuen: Auch in dieser Weihnachtszeit gibt es eine Adventsausstellung in der Traditionsbrennerei. Gold ist diesmal das Thema.

Die Nordhäuser Traditionsbrennerei plant auch in diesem Jahr eine Adventsausstellung. Diese steht diesmal unter dem Titel „Gold“. Die Schau ist vom 8. Dezember bis zum 7. Januar zu sehen.

Das Team um Brennerei-Chef Thomas Müller will die Ausstellung traditionell wieder mit vielen floralen Arrangements der Floristinnen aus Nordhausen und Umgebung bereichern. „Ihre Arbeiten machen die Schau so unverwechselbar“, meint Müller. Im historischen Fasskeller darf das Publikum einmal mehr den schönsten Adventskranz im alljährlichen berufsständischen Wettbewerb küren. Nach aktuellem Stand nehmen 15 Floristinnen an dem Adventskranzwettbewerb teil.

Für die Ausstellung sucht die Traditionsbrennerei gegenwärtig noch goldene Bilderrahmen. Alle Südharzer, die solche Rahmen als Geschenk abgeben können, werden gebeten, sich in der Brennerei in der Grimmelallee 11 zu melden.

Die Ausstellung soll täglich von 10 bis 17 Uhr öffnen. Thomas Müller rechnet auch in diesem Jahr wieder mit rund 5000 Besuchern. An den Weihnachtsfeiertagen und am Neujahrstag bleibt die Schau geschlossen. Am Silvestertag ist sie bis 14 Uhr geöffnet.