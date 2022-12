Vor dem Amtsgericht in Nordhausen musste sich nun ein 24-Jähriger wegen des Vorwurfes der sexuellen Nötigung verantworten. (Symbolbild)

15-Jähriger wird in Ellrich wegen eines Handys sexuell missbraucht

Nordhausen. Gerichtsbericht: Der 24-jährige Täter ist vor dem Amtsgericht Nordhausen geständig und erhält eine Bewährungsstrafe.

Das Amtsgericht hat einen 24-Jährigen wegen sexueller Nötigung zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt ist. Der Angeklagte leidet nach Auskunft eines Gerichtssprechers an einer Intelligenzminderung und bewohnte mit dem 15-jährigen Opfer das Mehrgenerationenhaus in Ellrich. Der 24-Jährige besaß ein Handy, an dem der Jugendliche Interesse hatte. Nach einem Gruppenausflug soll der Angeklagte dem Opfer angeboten haben, ihm das Mobiltelefon gegen sexuelle Gefälligkeiten zu überlassen.

Er lockte den 15-Jährigen in eine Toilette und zog ihm die Hose herunter. Um sich sexuell zu erregen, soll der Beschuldigte den Penis des Jugendlichen stimuliert haben. Das Opfer habe aufgrund der schutzlosen Situation in der Toilette den Übergriff erduldet, so der Gerichtssprecher.

In der Verhandlung gab der Beschuldigte die Tat zu. Die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung beantragten wegen verminderter Schuldfähigkeit eine Freiheitsstrafe von acht Monaten auf Bewährung sowie eine Bewährungszeit von drei Jahren. Zudem forderten sie, dass der Angeklagte 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten muss. Das Gericht folgte dem Antrag. Das Urteil ist rechtskräftig.