152 Südharzer in Corona-Quarantäne - Eigener Vollzugsdienst

Um die Kontaktverbote zum Schutz einer Pandemieausbreitung besser zu kontrollieren und durchzusetzen, wird das Nordhäuser Landratsamt einen eigenen Ordnungsvollzugsdienst, ähnlich dem städtischen Ordnungsamt, aufbauen. Das kündigte Landrat Matthias Jendricke (SPD) am Dienstag im Rahmen eines Pressegesprächs mit seinem Corona-Pandemiestab an. Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Krise finden sie auch in unserem kostenlosen Corona-Liveblog.

Begrenzte Kapazitäten von Polizei und Ordnungsamt

Das Kontaktverbot sei eine gute Lösung, um der exponentiellen Verbreitung des neuartigen Virus zu begegnen. Doch die Personaldecke von Polizei und Nordhäuser Ordnungsamt sei begrenzt, auch müsse den Gemeinden geholfen werden, erläuterte der Kreischef seinen Schritt.

Federführend bei den Planungen ist die Zweite Landratsbeigeordnete Hannelore Haase (Linke). Ihr zufolge werde sich der Vollzugsdienst aus Beschäftigten der Verwaltung nebst Mitarbeitern der kreiseigenen Service-Gesellschaft zusammensetzen. Diese würden mit Kleidung und Dienstausweisen ausgerüstet. Zudem sollen Dienstwagen beklebt werden.

„Bitte Abstand halten!“ und „Bitte Hände desinfizieren“ stand zur Pressekonferenz am Dienstag neben Desinfektionsmittel am Eingang des Landratsamtes in Nordhausen. Foto: Marco Kneise

Einschränkungen bis weit nach Ostern befürchtet

Angedacht seien schon in dieser Woche zehn Mitarbeiter, die diese Funktion bekleiden. Er könne sich künftig aber auch zwanzig vorstellen, so Jendricke, der bereits Einschränkungen des öffentlichen Lebens weit über Ostern befürchtet und für diesen Zeitkorridor plant.

Die Idee eines solchen Vollzugsdienstes hatte der Landrat bereits im Rahmen der Flüchtlingskrise 2015 geäußert. Hintergrund damals: Beim Objektschutz ist der Landkreis auf externe Firmen angewiesen, die außerhalb der Gebäude allerdings keine Befugnisse haben.

Manpower auf den Straßen

Anders als die Polizei dürfe ein solcher Vollzugsdienst aber keine Waffen tragen, machte er mit Verweis auf Landesrechte noch einmal klar. „Uns geht es damit auch nicht in erster Linie um das Verhängen von Bußgeldern, sondern um Manpower auf der Straße“, so Jendricke. Mit dieser Präsenz wolle man auf die Kontakteinschränkungen im öffentlichen Raum hinwirken.

Auch in anderen Punkten strahlte der Pandemiestab Entschlossenheit aus: Man habe den zu Monatsbeginn ins Leben gerufenen Krisenstab in seiner Struktur „nachgeschärft“, erläuterte Jendricke. Seit Sonntag tagt ein weiterer Stab in der zentralen Leitstelle, der rund um die Uhr erreichbar ist und das Tun von Haases Arbeitskreis „Ordnung“ sowie dem von Vize-Landrat Stefan Nüßles (CDU) – „Gesundheit und Soziales“ – koordiniert.

Aktuelle Zahlen der Corona-Krise im Südharz

Letzterer informierte beim Pressegespräch auch über aktuelle Zahlen der Corona-Krise. Wie unsere Zeitung bereits Montagabend vermeldet hatte, liegt die Zahl der Infizierten im Landkreis aktuell bei sechs. Ihre Kontaktpersonen seien ermittelt und in häuslicher Quarantäne.

Mit jenen Menschen, die sich nach Urlauben in Risikogebieten beim Gesundheitsamt gemeldet haben und nun daheim auf ihre Laborergebnisse warten, befinden sich laut Nüßle aktuell 152 Südharzer in Quarantäne.

Mehr Tests derzeit unrealistisch

Bislang sind im Gesundheitsamt 58 Untersuchungen vorgenommen worden, in der zentralen Abstrichstelle in der Wiedigsburg waren es 172. Für alle noch offenen Tests erhofft sich das Landratsamt in den nächsten 48 Stunden Ergebnisse.

Den Wunsch vieler auf mehr Tests musste Jendricke zerstreuen. Hierfür sei man auf die Laborkapazitäten im Landesamt für Verbraucherschutz in Bad Langensalza angewiesen. „Die sind aber bedauerlicherweise begrenzt“, so Jendricke. Seine Idee, eigene Untersuchungstechnik für den Kreis zu beschaffen, sei gescheitert. Das nötige Zubehör sei aktuell nicht zu erwerben.

112 Kinder und Jugendliche in Notbetreuung

Sein Stellvertreter Nüßle indes warf einen Blick auf die momentane Betreuungssituation von Kindern. Aktuell werden im Südharz 13 Schüler in sogenannter Notbetreuung beaufsichtigt, im Kindergartenbereich seien es 99 Fälle. Es handele sich also um überschaubare Zahlen.

Wenig überschaubar ist hingegen, was die Betreuung der Kinder in ihren Elternhäusern angeht. „Wir wissen um problematische Fälle in dieser besonderen ganztägigen Situation“, sagte Nüßle nachdenklich. Und er steht damit nicht allein da: Experten deutschlandweit warnen vor einer Zunahme häuslicher Gewalt durch die neue Situation.

Nicht allein deshalb brauche es gerade die Dienste des Landratsamtes im Bereich „Familie und Soziales“ mehr denn je, betonten er und Jendricke. In familiären Krisensituationen stehe das Amt daher weiterhin telefonisch und per E-Mail zur Verfügung. „Wir wollen auf alle akuten Notsituationen reagieren können. Außerdem bereiten wir Angebote vor, um Eskalationsszenarien zu verhindern“, so Nüßle.