16-Jähriger fährt mit über 1,2 Promille in Rückhaltebecken

Nach Angaben der Polizei endete die Autofahrt eines 16-Jährigen, am Sonntagabend kurz vor 20 Uhr, in einem Schlammrückhaltebecken am Sportplatz in der Alten Leipziger Straße in Urbach. Zuvor ist der noch minderjährige Fahrer mit zwei abgestellten Fahrzeugen kollidiert und danach vom Unfallort geflüchtet.

16-Jähriger galt als vermisst

Wie die Polizei mitteilte, ergab ein Alkoholtest, dass der minderjährige Fahrer über 1,2 Promille hatte. Weil aus dem Fahrzeug Betriebsstoffe ausliefen, musste auch die Feuerwehr ausrücken. Es muss noch geprüft werden, ob das Gewässer dadurch verunreinigt wurde. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf mindestens 16000 Euro. Der 16-Jährige galt in Sachsen-Anhalt als vermisst.