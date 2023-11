1623 Flüchtlinge sind in der Stadt Nordhausen untergebracht

Das Bürogebäude in Bleicherode-Ost, in dem derzeit 35 syrische Flüchtlinge untergebracht sind.

Nordhausen. Die Südharzer Kreisstadt trägt mit großem Abstand die Hauptlast der Aufnahme von geflüchteten Menschen. Auf Bleicherode entfällt hingegen nur ein kleiner Teil.

Dass beim Thema Flüchtlinge so manche Unkenntnis in der Bevölkerung vorherrscht, war auf der jüngsten Kreistagssitzung im Nordhäuser Landratsamt gut zu beobachten. In der Einwohnerfragestunde stellte ein Bürger mehrere Fragen im Zusammenhang mit der neuen Gemeinschaftsunterkunft in Bleicherode. „Welchen Einfluss hat das neue Ankunftszentrum auf Bleicherode?“, wollte er wissen. Sei das Ankunftszentrum arbeitsfähig und wie viel Asylanträge würden dort dort bearbeitet, wollte der Südharzer wissen.

Landrat Matthias Jendricke (SPD) musste in seiner Antwort einiges klarstellen. „Der Landkreis Nordhausen betreibt kein Ankunftszentrum, sondern Gemeinschaftsunterkünfte“, machte er deutlich. Und dort würden weder Verfahren noch Asylanträge bearbeitet. „Ein Ankunftszentrum für Flüchtlinge gibt es momentan in Thüringen nur in Suhl“, klärte Jendricke weiter auf.

Die 35 syrischen Flüchtlinge, die Ende Oktober im Südharz eingetroffen sind, wurden in einem ehemaligen Bürogebäude in Bleicherode-Ost untergebracht. „Formell handelt es sich dabei um eine Gemeinschaftsunterkunft“, so der Landrat. Er halte den Standort für gut geeignet. Als Alternative habe sich nur die Wiedigsburgklause in Nordhausen angeboten. „Aber dort hätten die Flüchtlinge nach wenigen Tagen wieder ausziehen müssen“, begründete er die Entscheidung für Bleicherode.

Die Zahl von 35 Flüchtlingen in Bleicherode halte Jendricke nicht für unausgewogen.

Derzeit habe der Landkreis 1757 Menschen aus humanitären Gründen aufgenommen. Den Bärenanteil trage die Stadt Nordhausen, wo allein 1623 Flüchtlinge untergebracht sind. Die anderen verteilen sich auf Ellrich/Sülzhayn (76), Harztor (32), Bleicherode (10, vor der Ankunft der 35), Niedergebra (6), Sollstedt und Lipprechterode (jeweils 5). Die Zahl der Ukrainer, die sich derzeit im Landkreis Nordhausen aufhalten, beläuft sich auf 2178.

Diese Zahlen sind Teil einer Antwort des Landkreises auf die Anfrage der CDU-Fraktion, die mehrere Fragen zum Thema Migrationspolitik gestellt hatte.

Frank Paarmann von der AfD-Fraktion wollte wissen, ob in Bleicherode weitere Gemeinschaftsunterkünfte geplant sind. „Wie es im nächsten Jahr bei den Flüchtlingsankünften aussieht, weiß ich nicht“, antwortete Jendricke. Er hätte gern das leerstehende Hotel in Werther für die Unterbringung genutzt. Dort hätten bis zu 150 Menschen Platz gefunden.

Aber der Eigentümer hatte seine Bereitschaft nach den umfangreichen Protesten wieder zurückgezogen. Der Landkreis suche über eine Vorhalteliste sogenannte Ad hoc-Objekte, die als Unterkunft in Frage kommen würden.

„Das Land Thüringen hat für keinen Vorlauf bei den Unterkünften gesorgt“, sagte der Landrat. Das falle den Kommunen nun auf die Füße. „Und das Problem ist auch nicht die Anzahl der Flüchtlinge. Die war bei der ersten Welle vor sieben Jahren viel höher. Das Problem ist vielmehr die hohe Belastung des hiesigen Mietmarktes durch die Aufnahme der Ukrainer“, machte Jendricke deutlich. Doch die sei dringend notwendig gewesen nach dem Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022.