17-Jähriger baut in Nordhausen betrunken mit Auto Unfall

Nordhausen. Völlig betrunken hat sich in Nordhausen ein 17-Jähriger noch hinters Lenkrad gesetzt. Das blieb nicht folgenlos.

In Nordhausen hat ein 17-jähriger Jugendlicher in der Nacht zu Mittwoch betrunken mit einem Auto einen Unfall gebaut. Wie die Polizei informierte, hätten Zeugen beobachtet, wie der Jugendliche mit seinem Wagen in der Grenzstraße wenden wollte. Dabei stieß er gegen einen geparkten Opel. Er flüchtete zunächst in einen nahegelegenen Garagenkomplex, kehrte aber kurz danach wieder zurück. Als Zeugen ihn auf den Unfall ansprachen reagierte er nicht, sondern lief einfach weiter.

Die Polizei fand den Jugendlichen schließlich in seiner Wohnung. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von über 1,5 Promille ergeben. Er musste mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Neben den Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs werde der Jugendliche nun auch für den entstandenen Sachschaden von ca. 1200 Euro aufkommen müssen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

