172 junge Leute auch aus Nordhausen nehmen am Azubi-Camp teil

Nordhausen. Die Auszubildenden aus allen deutschen Unternehmen der Bauer-Gruppe trafen sich in Schrobenhausen. Drei Tage lang hieß es Kennenlernen, Teambuilding und Fieren.

Netzwerken, Kollegen kennenlernen, Team-Bildung und auch ein bisschen feiern – das war die Intention des ersten Bauer-Azubi-Camps. 172 Auszubildende aus allen deutschen Unternehmen der Bauer-Gruppe reisten kürzlich bei strahlendem Wetter und angenehmen Temperaturen für ein dreitägiges Zeltlager nach Schrobenhausen an, wie es in einer Mitteilung heißt.

Um erst einmal einen Überblick zu bekommen, stellten die Auszubildenden nach einer kurzen Begrüßung ihre Betriebe vor. Neben den Bauer-Lehrlingen aus Schrobenhausen waren Auszubildende auch aus Nordhausen gekommen. Auf dem Sportplatz fanden die meisten Aktionen statt. In zehn durchmischten Gruppen hatten die Lehrlinge am zweiten Tag verschiedene Aufgaben zu lösen. So mussten sie sich etwa Materialien aus der Natur besorgen und damit ein Firmenlogo nachstellen, Geschicklichkeitsspiele bewerkstelligen oder knifflige Fragen beantworten. Nach jeder bestandenen Aufgabe wurde das Ergebnis bewertet. Beim Bau eines Vogelhäuschens bekam die Jury Unterstützung von den Kindern des benachbarten Waldkindergartens, die die kleinen Bauwerke begutachteten, Punkte vergaben und die Vogelhäuschen mitnehmen durften.

Wer das Bauer-Werk in Aresing noch nicht kannte, hatte am Nachmittag Gelegenheit, an einer Werksführung teilzunehmen. Am Abend bekamen die jungen Leute abermals Besuch: Nachdem die Gewinnergruppe der Challenges bekanntgegeben und Preise überreicht worden waren, sollte der zweite Abend am Lagerfeuer ausklingen. Da kam Florian Bauer mit seinen Bandkollegen Christoph Soier und Jürgen Kukol vorbei. Gemeinsam spielten sie bekannte Songs und wurden dabei von einem kräftigen Fanchor unterstützt.