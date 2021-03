18-Jähriger bei Unfall auf L3080 nahe Großwechsungen verletzt

Bei einem Unfall auf der L3080 ist am Freitagnachmittag ein 18-jähriger Autofahrer im Landkreis Nordhausen verletzt worden. Nach ersten Informationen war er von Großwechsungen kommend in Richtung Schern unterwegs und beabsichtigte dort auf die Landstraße in Richtung Nordhausen abzubiegen. Dabei übersah er offenbar einen Pkw, der in Richtung Wipperdorf fuhr. Dessen Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte die Kollision jedoch nicht mehr verhindern, sodass es auf der Kreuzung zum Zusammenstoß kam.

Der 18-Jährige erlitt bei dem Unfall leicht Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung ins Südharz Klinikum Nordhausen gebracht. Zwei weitere am Unfall beteiligte Personen seien unverletzt geblieben.

Am Schern kam es auf der Kreuzung zum Zusammenstoß. Foto: Silvio Dietzel

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen werde auf circa 20.000 Euro geschätzt. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle kam es zu leichten Behinderungen.

