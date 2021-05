19-Jährige verunglückt an Nordhäuser Autobahnabfahrt

Nordhausen. Eine 19-Jährige ist mit ihrem Wagen gegen die Leitplanke gerast, als sie gerade die A38 bei Sundhausen verlassen hatte.

Auf der A38 ist es am Sonntagabend zu einem Unfall gekommen. Eine 19-Jährige war auf der Fahrbahn Richtung Göttingen unterwegs, als sie die Autobahn an der Ausfahrt Sundhausen gegen 21 Uhr verließ. Vermutlich war sie zu schnell in die Kurve gefahren und deshalb von der Straße abgekommen. Zum Stehen kam sie erst an einer Leitplanke.

Die junge Frau musste mit Kopfverletzungen ins Südharz Klinikum gebracht werden. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

19-Jährige kracht im Landkreis Nordhausen in Leitplanke 19-Jährige kracht im Landkreis Nordhausen in Leitplanke Gegen 21 Uhr am Sonntagabend verließ eine 19-Jährige an der Ausfahrt Sundhausen die A38. Foto: Silvio Dietzel

