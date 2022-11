19-Jähriger verschläft Haftantritt und bekommt Hilfe von Nordhäuser Polizei

Nordhausen. Wichtige Termine zu verschlafen, kann durchaus Konsequenzen haben. In Nordhausen ging ein 19-Jähriger ganz pragmatisch mit seinem Dilemma um.

In Nordhausen hat sich ein 19-Jähriger mit einem ungewöhnlichen Anliegen an die Polizei gewandt. Wie die Polizei am Dienstag informierte, sei der Jugendliche am Montagnachmittag auf der Wache erschienen und gab an, sich zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon in Haft befinden zu müssen.

Er habe jedoch am Morgen verschlafen und somit seinen Haftantritt verpasst. Geld für einen Zug zur Haftanstalt hatte er auch nicht mehr. Nach ein paar Telefonaten der hilfsbereiten Polizisten, wurde dem 19-Jährigen geholfen. Er konnte seine Haft unverzüglich antreten.

Thüringen-Ticker: Maier sieht Trendwende bei Rechtsrock-Konzerten – Größter Drogenfund der vergangenen Jahre