2,3 Millionen Euro für Polderbau in Nentzelsrode

Der Landkreis Nordhausen will in einen seiner Polder im Abfallwirtschaftszentrum Nentzelsrode investieren. Per Beschluss machte der Kreistag Dienstagabend den Weg frei für einen Bauauftrag in Höhe von 2,3 Millionen Euro. Fließen wird das Geld in die Herstellung einer Randanbindung mit Oberflächenentwässerung. Finanziert wird das Projekt laut Landrat aus Mitteln der Rekultivierungsrücklage, gefördert wird das aber nicht. Polder bezeichnen die Aufschüttung von Abfällen in einer Deponie. Übernehmen soll die Arbeiten daran das Unternehmen Hönisch Bau aus dem sächsischen Hartmannsdorf. Da die Arbeiten geologisch überwacht werden müssen, segnete der Kreistag auch dies 92.000 Euro teure Projekt ab.