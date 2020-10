20.000 Euro für Kirche in Hain

Dank ihres Dorfkirchenfonds kann die Deutsche Stiftung Denkmalschutz auch in diesem Jahr dem kleinen Gotteshaus in Hain mit 20.000 Euro bei der Instandsetzung des Innenraums helfen, teilt die Stiftung mit. Es ist eine der ältesten Dorfkirchen im Landkreis Nordhausen. Als Bauzeit wird das frühe 13. Jahrhundert angenommen. Die Schäden beziehen sich auf das Mauerwerk und dessen Oberflächen, verursacht durch jahrelang eindringende Feuchtigkeit, ausgelaugte Fugen, Putzabplatzungen und Risse. Auch am Boden hat die Feuchtigkeit bereits Schäden verursacht und die hölzernen Ausstattungsstücke in Mitleidenschaft gezogen.