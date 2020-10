2100 Euro für Vereine in Werther

Werther. Manfred Handkes Erbsensuppenaktion wird immer beliebter. 750 Portionen an zwei Tagen in Werther verteilt.

Manfred Handke ist sichtlich zufrieden. Der Gastronom und Vereinschef des VfB Werther war am Samstag zum zweiten Teil seiner Erbsensuppenaktion mit der Gulaschkanone in Kleinwerther unterwegs, um mit dem Suppenverkauf möglichst viel Geld für die örtlichen Vereine zu sammeln. „Wir haben heute 350 Portionen verkauft“, berichtet er nach seiner Tour durch den Ort. Das sei nur unwesentlich weniger als eine Woche zuvor, als er in Großwerther 400 Portionen der leckeren Suppe mit oder ohne Bockwurst an den Mann oder Frau gebracht hatte.