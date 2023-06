22-Jähriger in Nordhausen bewusstlos geschlagen und ausgeraubt

Nordhausen. In Nordhausen wurde ein 22-Jähriger von vier Personen überfallen und ausgeraubt.

In Nordhausen wurde am Sonntagmorgen ein 22-Jähriger bewusstlos geschlagen und ausgeraubt. Wie die Polizei informierte, befand sich der Mann gegen 3.45 Uhr auf dem Heimweg von einer Diskothek. In der Bochumer Straße traf er auf Höhe des Ärtztehauses/der Sparkasse ggü. vom Birkenweg auf vier männliche Personen. Einer aus der Gruppe habe so auf ihn eingeschlagen, dass er bewusstlos wurde.

Zusätzlich wurde dem 22-Jährigen die Bauchtasche mit Bargeld entrissen. Die Polizei in Nordhausen bittet darum, dass Zeugen sich melden, die etwas in diesem Zusammenhang beobachtet haben.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.