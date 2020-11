23.000 neue Gebührenbescheide

Im Januar verschickt das Landratsamt rund 23.000 neue Abfallgebühren-Bescheide. Damit diese korrekt berechnet werden können, bittet die Landkreisverwaltung alle Grundstücksbesitzer, Veränderungen in ihrem Haushalt bis zum 15. Dezember mitzuteilen. Dies betrifft die Neuanmeldung oder Abmeldung eines Grundstücks von der Abfallentsorgung, der Wechsel des Gebührenpflichtigen, also des Grundstückseigentümers oder -verwalters, die Veränderung der Anzahl oder der Größe der Abfallbehälter oder der Personenzahl im Haushalt, wenn beispielsweise ein Kind geboren wird oder jemand auszieht. Fragen dazu werden telefonisch beantwortet unter (03631) 914 31 20.

Meldungen sind über das Online-Änderungsformular unter www.abfall-nordhausen.de, via E-Mail (abfallgebuehren@lrandh.thueringen.de), per Fax, (03631) 911 64 49, oder auf dem Postweg an Landratsamt Nordhausen, FG Abfallwirtschaft und Deponie, Behringstraße 3 in 99734 Nordhausen möglich.