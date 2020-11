250 Tonnen Laub werden in Nordhausen beseitigt

Im Herbst werden jährlich rund 250 Tonnen Laub im Nordhäuser Stadtgebiet im Rahmen der Straßenreinigung beseitigt, informierte jetzt das zuständige Sachgebiet für Umwelt und Grünordnung. Zusätzlich zur turnusmäßigen Reinigung wird auch das Laub in Straßen beräumt, die ein besonders hohes Laubaufkommen zu verzeichnen haben, wie etwa in der Alexander-Puschkin-Straße, Friedrich-Naumann-Straße, Neanderstraße, Käthe-Kollwitz-Straße, am Geiersberg und am Stresemannring. „Dabei wird das Laub durch die Kehrmaschine mittels Saugschlauch aufgenommen, um eine effiziente Laubaufnahme zu ermöglichen“, teilt Stadtsprecher Lutz Fischer mit.

Nicht jede Straße könne für die Laubberäumung freigelenkt werden, so dass Arbeiten auch zwischen den parkenden Fahrzeugen erledigt werden müssen. „Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis, dass nicht überall zu gleichen Zeit gekehrt und das Laub beräumt werden kann“, so der Sachgebietsleiter für Umwelt und Grünordnung, Steffen Meyer. Ähnlich wie beim Winterdienst seien auch bei der Laubberäumung Prioritäten zu setzen, die sich nach Verkehrsbedeutung der Straßen, aber auch nach dem tatsächlichen Laubanfall richten, erklärt er. Diese Verfahrensweise habe sich in der jüngsten Zeit bewährt, um die Laubmassen in den Griff zu bekommen.

Auch die Grundstückseigentümer wolle man besonders auf ihre Pflichten hinweisen. Wenn diese ihrer Reinigungspflicht nicht nachkommen, haften sie im Schadensfall, etwa wenn Passanten auf nassem Laub auf Gehwegen ausrutschen, stürzen und sich dadurch verletzen, betont Meyer.