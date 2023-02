26-Jähriger fährt mit gemietetem Auto ins Gefängnis: Nordhäuser Autoverleih sucht Auto

Nordhausen. Ein 26-Jähriger gab sein geliehenes Auto nicht wie geplant ab. Das Unternehmen versuchte ihn erfolglos zu erreichen. Der Mann ging aus gutem Grund nicht ans Telefon.

Einen Transporter gab der Mieter des Fahrzeugs nicht wie geplant ab. Als das Unternehmen daraufhin versuchte den Mieter zu kontaktieren, war dieser nicht erreichbar - aus gutem Grund.

Als die Autovermietung am Freitag bei der Polizei Anzeige erstattete, stellte diese Recherchen zum Fahrzeugmieter an. Hierbei stellte sich heraus, dass der 26-Jährige seit kurzem in einer Justizvollzugsanstalt in Sachsen-Anhalt einsitzt.

Der Sachverhalt hellte sich nun auf, denn das Mietfahrzeug wurde durch den einsitzenden Mann vor der JVA abgeparkt. Er selbst hatte die Fahrt zum Haftantritt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Straf- und zivilrechtliche Folgen werden nun gegen den 26-Jährigen geprüft.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.