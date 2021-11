Die Schwimmkurse haben Paul Rensing, Fachangestellter für Bäderbetrieb, und Yannick Hund, Azubi zum Fachangestellten für Bäderbetriebe, geleitet. Aufgrund der großen Nachfrage will die Service-Gesellschaft in den Winterferien erneut einen Intensiv-Anfängerschwimmkurs veranstalten.

26 Kinder erlernen das Schwimmen in Sollstedt

Sollstedt. Die Service-Gesellschaft zieht eine positive Bilanz nach dem Anfängerkurs in den Herbstferien.

In den Herbstferien fanden in der Sollstedter Schwimmhalle drei Intensiv-Schwimmkurse statt, berichtet Jessica Piper, Sprecherin des Landratsamtes. Die Service-Gesellschaft des Landkreises, die die Schwimmhalle betreibt, habe zum ersten Mal einen 14-tägigen Anfängerkurs in dieser Form angeboten.

26 Kinder haben hier in jeweils 14 Unterrichtseinheiten das Schwimmen erlernt. Fast alle schafften am Ende auch die Prüfung zum Seepferdchen.