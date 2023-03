27-Jähriger attackiert Zugbegleiter in einem Regionalexpress zwischen Halle und Nordhausen

Nordhausen/Teutschenthal. Wie es zu dem Angriff kam und was die Folgen für den Tatverdächtigen sind, der in einem Zug zwischen Halle und Nordhausen unterwegs war.

Über eine körperliche Auseinandersetzung in einem Regionalexpress auf der Strecke Halle-Nordhausen wurde die Polizei am Montag informiert. Laut ersten Erkenntnissen nutzte ein 27-Jähriger den Zug ohne Fahrkarte. Den Aufforderungen, die Bahn beim nächsten Halt in Teutschenthal zu verlassen, kam er nicht nach. Dafür soll er dem 29-Jährigen Zugbegleiter gegen den Oberschenkel getreten, gegen dessen Oberkörper haben. Zu habe ihn an den Händen gekratzt und auf die Hoese gespuckt und in dessen Oberschenkel gebissen. Zudem habe der Mann den Zugbegleiter und eine Reisende wiederholt beleidigt.

Infolge der Angriffe wehrte sich der Zugbegleiter, indem er den 27-Jährigen mit dem Fahrkartenkontrollgerät schlug. Zwei couragierte Reisende hielten den Wüterich bis zum Eintreffen der Polizei auf einem Sitzplatz fest.

Der polizei-bekannte Mann wurde von den Beamten festgehalten und kontrolliert. Laut derzeitigem Ermittlungsstand erlitt der Zugbegleiter Verletzungen an den Händen und begab sich in ärztliche Behandlung. Gegen Besxchuldigten laufen Anzeigen wegen des Erschleichens von Leistungen, Hausfriedensbruchs, Beleidigung sowie Körperverletzung.