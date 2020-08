28 Konzerte in Nordhausen in zwei Monaten

Als stehe der Titel für das große „Trotzdem“ in dieser coronageplagten Zeit: „Vorwiegend heiter“ heißt das 1. Sinfoniekonzert, mit dem das Loh-Orchester die neue Theater-Spielzeit eröffnet. Am 5. September in Sondershausen und tags darauf in Nordhausen wird es aufgeführt.