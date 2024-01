28 Loftwohnungen beleben alten Fabrik-Speicher im Kreis Nordhausen

Heringen Eine Baustelle, die derzeit im Kreis Nordhausen ihresgleichen sucht. Wer die Investoren sind, was darin alles entsteht und für wann die Eröffnung geplant ist.

Als Mario Böhnhardt zum ersten Mal die Eingangstür öffnet und einen neugierigen Blick in den weiten Raum wirft, merkt er, dass das Gebäude etwas ganz Besonderes ist. Heute, drei Jahre später, schwärmt der Investor noch immer von dem alten Fabrik-Speicher in Heringen, der in den nächsten Monaten wieder in neuem Glanz erstrahlen soll.

Speziell die Balkenformation und deren Volumina faszinieren Böhnhardt. Denn was da Mitte des 19. Jahrhunderts in der Straße der Einheit verbaut wurde, sei nicht mit verleimten Balken von heute zu vergleichen. Damit sie ihr ursprüngliches Erscheinungsbild wieder erhalten konnten, musste der jahrzehntelange Staub darauf verschwindet. Nachdem sie mit dem Sandstrahl gereinigt wurden, haben sie bereits wieder ihre ursprüngliche Optik und betonen dadurch das Alleinstellungsmerkmal des Gebäudes. Ein Punkt, den Böhnhardt unbedingt erhalten wollte. Zumal die Holzbalken durchgängig auf allen vier Etagen zu finden sind.

Arzt, Intensivpflege und Apotheke ziehen ins Erdgeschoss

Noch umschließt ein Gerüst den alten Fabrik-Speicher, direkt neben dem Rewe-Einkaufsmarkt. Foto: Marco Kneise

Für das gesamte Erdgeschoss ist eine gewerbliche Nutzung vorgesehen. Gesichert ist bereits die Zusage eines Allgemeinmediziners, einer Apotheke sowie einer Intensivpflege. In den drei Etagen darüber entstehen 28 Eigentumswohnungen, die mit einem Aufzug zu erreichen sind. Dadurch sei der gesamte Fabrik-Speicher „barrierearm“, wie Böhnhardt betont und zugleich erklärt, dass es sowas in ganz Heringen nicht gebe.

Hervorzuheben sind aus Böhnhardts Sicht auch die sechs Solarmodule, die bereits auf dem Dach installiert sind und pro Wohneinheit Strom für den eigenen Verbrauch produzieren werden. Zudem habe jede Wohnung einen Wintergarten beziehungsweise eine Sommerloggia.

So stellen sich die Investoren die zukünftigen Wohnungen vor. Foto: Mario Böhnhardt

Geplant sind 16 Dreiraumwohnungen mit etwa 85 Quadratmetern, die jeweils 198.000 Euro kosten sollen, sowie 12 Vierraumwohnungen mit ungefähr 100 Quadratmetern. Diese werden für circa 239.000 Euro verkauft. Vordergründig setze man bei der Vermarktung auf Eigentumswohnungen, doch wolle man auch Mieter berücksichtigen, wie Mario Böhnhardt erklärt, der zusammen mit Sven Schlegel Investor ist.

Natürlich sei eine Immobilie in der Größenordnung in Heringen ein größeres Risiko als anderswo. Doch betonen beide Investoren, die selbst in der Landgemeinde wohnen, hier gerne zu leben und dass sich das lohne. Schließlich habe man alle Möglichkeiten. Von der Schule über Kindergarten, Einkaufsmöglichkeiten bis hin zur Autobahn. Einzigartig sei auch der Blick, den man aus den Fenstern habe. Nicht nur den Brocken, den Kyffhäuser und die Hainleite könne man sehen, wenn man aus dem Fenster schaut, auch der Blick auf das Heringer Schloss sei in dieser Art ein Alleinstellungsmerkmal.

Angefangen haben die Bauarbeiten am alten Fabrik-Speicher bereits Anfang des vergangenen Jahres, als die Preissteigerungen schlimmer waren, als sie es jetzt im Moment seien. Nun hätten sich diese jedoch schon wieder relativiert, meint Böhnhardt, ebenso wie der Fachkräftemangel.

Fertig werden mit den Sanierungs- und Umbauarbeiten wollen die beiden Investoren Ende dieses Jahres, spätestens jedoch Anfang des nächsten Jahres, sodass 2025 die ersten Leute einziehen können.