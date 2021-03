Ein Mann aus Leinefelde wird von der Polizei in Nordhausen ohne Fahrerlaubnis erwischt und muss seinen Opel Corsa stehen lassen.

Nordhausen Mann aus Leinefelde muss Corsa in Nordhausen stehen lassen

30-Jähriger in Nordhausen ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Einen Autofahrer ohne Führerschein erwischten Polizisten am Mittwochnachmittag in Nordhausen. Sie kontrollierten den 30-Jährigen aus Leinefelde gegen 14.50 Uhr in der Bielener Straße.

Er musste seinen Opel Corsa in Nordhausen stehen lassen. Wie er von dort zurück nach Leinefelde kam, wurde nicht mitgeteilt.