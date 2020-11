30 Wohnungen in knapp einem Jahr: Neubauten in Nordhausens Gumpetal vor Fertigstellung

Von ersten Gesprächen im Aufsichtsrat bis zur Grundsteinlegung in nicht einmal einem Jahr. Vom Festakt im Gumpetal bis zum Bauende der beiden Mehrfamilienhäuser: ebenfalls in weniger als zwölf Monaten. Inge Klaan, Geschäftsführerin der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft in Nordhausen (SWG), staunt immer noch, als sie am Montag das ersten beiden Mieter von bereits 15 sicheren Mietparteien begrüßen darf. In zwei Wochen dürfen sie einziehen. „Diese Geschwindigkeit bei gleichzeitiger Bauqualität fasziniert mich“, schwärmt die SWG-Chefin vom Projekt „Wohnen mit Harzblick“, kurz bevor sie Steffi und Christian Müller einen symbolischen Schlüssel für dieses künftige Heim überreicht.

Das junge Paar wird eine der 30 neuen Wohnungen in Nord bewohnen. Von der Innenstadt geht es dann für sie in eine Vier-Raum-Wohnung. Auch der möglichen Familienplanung wegen, erzählen beide.

Flexible Grundrisse und offene Wohnmodelle wie hier lassen nicht den Eindruck moderner Plattenbauweise aufkommen. Foto: Marco Kneise

Da passt es gut, dass Johanna Lindenlaub, Erfurter Niederlassungsleiterin des Generalunternehmers Goldbeck Ost, der SWG einen Gutschein für zwei Spielgeräte für das Grundstück des einstigen Schulsportplatzes mitbringt. Lindenlaubs Arbeitgeber ist zu verdanken, dass hier seit Grundsteinlegung Anfang Dezember vergangenen Jahres alles so flott ging.

Mit der Entscheidung für den Generalunternehmer Goldbeck griff die SWG auf eine Empfehlung des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) zurück, die auf einer europaweiten Ausschreibung für serielles und modulares Bauen basiert. Von 50 Bewerbern waren neun ausgewählt worden als Rahmenvertragspartner. Selbst eine europaweite Ausschreibung anzugehen, hätte das Projekt wohl um zwei Jahre nach hinten verzögert, sagt Klaan.

Die Fertigteile dieser modernen Plattenbauweise seien in einem der sieben eigenen Werke entstanden, erklärt Lindenlaub den Prozess, bei dem die Bäder nicht etwa durch einzelne Gewerke entstehen, sondern in Form von durch Goldbeck vormontierten Sanitärzellen per Kran eingebaut werden. Zwar müssten Mieter dadurch auf Fenster in den Bädern verzichten. „Doch der großzügige Platz macht das wett“, sagt Klaan.

Jede Wohnung verfügt über einen Balkon. Die Gebäude sollen das nördlich gelegene Wohngebiet mit den mehretagigen Häusern in Nord optisch verbinden. Foto: Marco Kneise

Überhaupt blickt die Geschäftsführerin zufrieden auf die Bauten, denen sie „komfortable, schöne Wohnungen“ attestiert. Jede dritte von ihnen – die im Erdgeschoss – sind barrierefrei. Die Wohnungen der anderen beiden Etagen seien barrierearm, sodass sie bei Bedarf noch durch Treppenlifte erschlossen werden könnten, so Klaan über das knapp sieben Millionen Euro teure Projekt. Durch das Angebot von der Ein- bis zur Vier-Raum-Wohnung sprechen die Mehrfamilienhäuser laut Inge Klaan zudem eine heterogene Mieterschaft an.

Doch so schnell, wie das alles vonstatten ging, so laut waren auch die kritischen Stimmen. Etwa aus der Wirtschaft: Südharzer Bauunternehmer kämen nicht zum Zuge, hieß es. Klaan wies das genauso zurück – ihr nach hätten sich ja auch hiesige Firmen an der GdW-Ausschreibung beteiligen können – wie kürzlich eine Kritik der AfD am Mietpreis. „Mieten für einen Neubau sind unter acht Euro pro Quadratmeter nicht rentabel“, entgegnete die Chefin des kommunalen Unternehmens dem. Zudem sei das Gebäude energetisch 30 Prozent besser als die Norm. „Die Betriebskostenabrechnung wird also günstiger“, sagt sie am Montag.

Unterm Strich steht für Klaan außerdem ein städtebaulicher Erfolg. Immerhin verbinde „Wohnen mit Harzblick“ die Eigenheimsiedlung am Rüdigsdorfer Weg optisch mit den größeren Mehrfamilienhäusern in der Semmelweisstraße. Ein Wegenetz soll diesem verbindenden Charakter bald Rechnung tragen. Durch noch zu pflanzende Bäume und Büsche soll sich das Gelände obendrein noch besser in das Quartier einfügen.