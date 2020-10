Klettenberg: 300 Unterschriften für andere Verkehrslösungen

Als Protestler wollen sich Andreas Tapio Scheid aus Liebenrode, Hildigund Neubert aus Limlingerode und Klaus Rödiger aus Obersachswerfen nicht verstanden wissen. Nein, auch für sie als Bürger der Gemeinde Hohenstein sei der Spatenstich für die Ortsumgehungen von Günzerode und Holbach ein „Tag der Freude“, betont Klaus Rödiger. Doch wollten sie am Mittwoch diesen offiziellen Akt der Politik nutzen, um eine „Anregung zum Weiterdenken“ zu geben.

Andreas Tapio Scheid entrollt eine lange Liste mit etwa 300 Unterschriften. Der Planfeststellungsbeschluss zur B 243n, ist zu lesen, solle noch einmal geändert werden.

Der Obersachswerfer Klaus Rödiger bittet an jene Karte, die den Verlauf der neuen B 243 zeigt: Sie durchquert die Gemeinde Hohenstein, schneide Limlingerode und Mackenrode von Klettenberg ab, immerhin der Hohensteiner Verwaltungssitz und jener Ort mit Grundschule, Freibad und Stützpunktfeuerwehr für die ganze Gemeinde. Der Grund des Ärgernisses: Eine Kreuzung der Bundesstraße mit der Straße nach Klettenberg wird es nicht mehr geben. Die Limlingeröder und Mackenröder müssten also über Tettenborn und Neuhof gen Klettenberg fahren.

Dabei, so sind die Bürger überzeugt, gäbe es eine einfache Lösung für das Problem: Jener Knotenpunkt, an dem es schon jetzt eine Auffahrt zur B 243n von Mackenrode aus gibt, bräuchte nur eine zusätzliche Auffahrt von Klettenberg her. Und: Die bestehende, etwa einen Kilometer lange Bundesstraße vom Abzweig der Kreisstraße nach Klettenberg bis zu besagtem Knotenpunkt dürfte nicht zum Wirtschaftsweg zurückgebaut werden. Dann wäre es auch für die Holbacher viel leichter, nach Mackenrode zu fahren.

Das Landesamt für Bau und Verkehr wies in einem Gespräch die Bürger jüngst darauf hin, dass Auf- und Abfahrten von solchen Bundesstraßen nur aller drei Kilometer genehmigt werden. „Der Knotenpunkt bei Mackenrode besteht doch schon, er müsste einfach erweitert werden“, entgegnet Rödiger.

Allein, er dringt nicht durch. Das Landesamt verweist auf den Planfeststellungsbeschluss für die beiden Ortsumfahrungen aus dem Jahr 2018. Darin ist einzig die Anschlussstelle Pützlingen vorgesehen. Und ohne den Rückbau des genannten Kilometers alte Bundesstraße bräuchte es zusätzlicher Kompensationsmaßnahmen auf etwa 4000 Quadratmetern Ackerfläche.

Dass der Planfeststellungsbeschluss auch in einzelnen Punkten nicht mehr geändert werden kann, wollen die Bürger nicht hinnehmen. Beim Spatenstich sprechen sie deshalb auch den Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium an, bitten um Hilfe. Die zuständige Referatsleiterin sagt zumindest eine Prüfung zu.

Verkehr bringt Gefahren in den Dörfern mit sich

Die künftigen Umwege innerhalb der Einheitsgemeinde sind nicht das einzige Verkehrsproblem für die Dorfbewohner. Hildigund Neubert macht auf die Gefahren in den Ortsdurchfahrten infolge der Bauarbeiten an der B 243 aufmerksam: „Die Leute fahren oft nach dem Navi und nicht nach den Schildern.“ Die Leidtragenden seien zurzeit vor allem die Branderöder und Obersachswerfer. In ihrem Dorf Limlingerode wiederum würden sich begegnende Lkw einfach den Gehweg nutzen. „Die Wände wackeln in den Häusern an der Straße, weil es bergab so schön schnell geht. In Branderode sind geradezu die Häuser in Gefahr, ganz abgesehen von den Fußgängern. Tempobeschränkungen, gegebenenfalls Straßeneinengungen, Bodenschwellen, Wechseldurchfahrtsampeln. Es gäbe viele Möglichkeiten“, fordert sie die Politik zum Handeln auf.