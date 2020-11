317.000 Euro für Feuerwehren

Der Weg für den Kauf von vier weiteren Feuerwehrfahrzeugen für den Landkreis ist geebnet. Denn das Land beteiligt sich an der rund eine Million Euro umfassenden Investition mit 316.800 Euro. „Ich selbst habe bei meinem Amtsantritt 2015 nicht geglaubt, dass wir unser Beschaffungskonzept so schnell realisieren und sogar weit übertreffen können“, freute sich Landrat Matthias Jendricke (SPD) am Freitag bei der Förderbescheidübergabe.

Die jeweils 200.000 Euro teuren Einsatzleitwagen für die drei Stützpunktfeuerwehren Nord, Ost und West sollen künftig in Nordhausen, Ellrich und Bleicherode stationiert werden. Ein neues, geländegängiges Tanklöschfahrzeug soll noch dieses Jahr ausgeschrieben und später in Niedersachswerfen stationiert werden. Insbesondere für den Einsatz bei Wald- und Flächenbränden soll das 400.000 Euro teure Fahrzeug zum Einsatz kommen. Seit Anfang 2019 haben auch die Fuerwehren Sollstedt, Ellrich und Nordhausen diese Tanker.

In Aussicht gestellt hat Thüringens Innenminister Georg Maier bei seinem Besuch auch, nächstes Jahr den Kauf eines großen Gerätewagens „Logistik“ für das neue Katastrophenschutzlager mit Fördermitteln zu unterstützen. „Ich bin mir mit dem Minister einig, dass es unsere wichtigste Aufgabe ist, Thüringen auf alle Gefahrensituationen noch besser vorzubereiten“, so Jendricke. In diesem Zusammenhang dankte er den zahlreichen Südharzer Einsatzkräften für ihr unermüdliches Engagement – gerade unter den schwierigen Bedingungen in diesem Pandemiejahr.