32-Jähriger legt in Nordhausen Stahlpfosten auf Bahngleise

Nordhausen. Ein 32-Jähriger hinterlässt in Nordhausen eine Spur der Zerstörung und sammelt gleich mehrere Anzeigen ein.

In der Nacht zum Samstag hat ein 32-Jähriger in Nordhausen für zahlreiche Sachbeschädigungen gesorgt. Wie die Polizei informierte, sei sie am Morgen von einem Disponenten der Verkehrsbetriebe Nordhausen um Untertützung gebeten worden, weil am Bahnhofsvorplatz Gegenstände auf der Gleisanlage liegen sollen.

Als die Beamten eintrafen, fanden sie auch den mutmaßlichen Übeltäter. Nach bisherigen Ermittlungen habe der 32-jähriger Nordhäuser am oberen Ende der Rautenstraße mit einer Reihe von Taten begonnen. Dort legte er Stahlpfosten auf die Gleise. In der Bahnhofstraße nutzte er anstelle der Stahlpfosten einen zirka 50 cm goßen Pflasterstein und legte diesen ebenfalls auf die Gleise.

Auf dem Weg zum Bahnhof habe er Werbeschilder und Tische beschädigt, zündete an einem Eiscafé in der Bahnhofstraße einen Stuhl an und entwendete Aschenbecher und Grünpflanzen. Die Taten seien größtenteils durch Zeugen gefilmt worden. Zu Einschränkungen im Straßenbahnverkehr sei es nicht gekommen. Ein Psychiater wies den polizeibekannten und im Drogenrausch stehenden Nordhäuser in das Südharzklinikum ein.

