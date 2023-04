Bei einem Verkehrsunfall stieß am Montag eine 36-jährige Autofahrerin in Nordhausen mit einer Straßenbahn zusammen. (Symbolbild)

36-jährige Autofahrerin stößt mit Straßenbahn in Nordhausen zusammen

Nordhausen. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag in Nordhausen: Eine 36-jährige Fahrerin kollidierte mit einer Straßenbahn zusammen.

Eine 36-jährige Autofahrerin wollte am Montag in die Käthe-Kollwitz-Straße in Nordhausen abbiegen, als es zum Unfall kam. Dabei stieß sie mit der Straßenbahn zusammen.

Laut Angaben der Polizei wurde ihr Fahrzeug durch den Aufprall gegen ein weiteres Auto geschoben, das verkehrsbedingt halten musste. Es wurde niemand verletzt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.

