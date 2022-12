So soll die Ilfelder Grundschule von außen ausschauen.

4,5 Millionen Euro für neue Schule in Ilfeld

Ilfeld. Gute Nachrichten für Projekt in Ilfeld: Die Thüringer Fördermittel sind da, Baubeginn soll im Juni 2023 sein.

Gute Nachricht für den geplanten Schulneubau in Ilfeld: Der Förderbescheid für das Vorhaben ist da, teilt Konstanze Gerling-Zedler, Sprecherin des Thüringer Infrastrukturministeriums, mit.

Auf das Projekt in Ilfeld liege ein „besonderes Augenmerk“ des Ministeriums. Weil die neue Grundschule hier in Holzbauweise entstehen soll. Die Beförderung des Holzbaus spiele „ebenso eine wichtige Rolle wie die Entwicklung moderner und bedarfsgerechter Schulbauten, die Nachhaltigkeitsthemen und baukulturelle Aspekte berücksichtigen“, betont Ministerin Susanna Karawanskij (Linke)

In Ilfeld entsteht der Neubau einer einzügigen Grundschule. Der Standort befindet sich in einem Denkmalbereich auf dem Stiftsgut-Gelände. Die tragenden Außenwände sind als Stützen und Ausfachungen aus Holzständerwänden und Glaselementen geplant. Auch die Dachkonstruktion entsteht in Holzbauweise. Das Gebäude und die Freianlagen sollen barrierefrei sein. Durch eine nahe gelegene Wärmeerzeugung soll ein höherer energetischer Standard erreicht werden. Die Gesamtkosten des Vorhabens betragen knapp 6,5 Millionen. Euro. Die Förderung aus dem Schulbauprogramm umfasst 4,5 Millionen Euro. Der Baubeginn ist für Juni 2023 geplant.