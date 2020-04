Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

400 Beschäftigte in Nordthüringer Lebensmittelindustrie

Der Nachschub in den Supermärkten ist gesichert. Viele fleißige Mitarbeiter sorgen dafür, dass Essen und Trinken nicht knapp werden. Nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten arbeiten im Kreis Nordhausen 400 Menschen in der Lebensmittelindustrie. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Überstunden und Extra-Schichten seien seit Wochen an der Tagesordnung. „Die Menschen arbeiten am Limit, damit in den Märkten die Ware nicht ausgeht“, betont Gewerkschafter Jens Löbel. Sind Nudelregale doch einmal leer oder Tiefkühlpizzen ausverkauft, „dann liegt das an übertriebenen Hamsterkäufen und an Problemen in der Logistik“. Aber die Gewerkschaft warnt vor Eingriffen in das Arbeitszeitgesetz: „Corona darf nicht dafür herhalten, die Höchstgrenzen bei der Arbeitszeit auszuhebeln.“