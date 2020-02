400 Kilo Kartoffeln in Görsbach geschält

Knapp 300 Erwachsene bevölkern das Foyer der Görsbacher Grundschule – und das an einem Sonntag. Was für Außenstehende vielleicht ungewöhnlich aussieht, ist für Görsbacher seit 1970 Tradition: Mit der 28. Auflage des Kartoffelscheibenessens wurden für Hunderte Gäste aus Nah und Fern 400 Kilogramm Kartoffeln geschält und geschnitten.

Bettina Reinboth hilft seit Jahren in der Vorbereitung. Damit der Kartoffelberg für Bäckermeister Matthias Sievert perfekt vorbereitet ist, haben im Vorfeld 33 Helfer zum Messer und Schälgerät gegriffen. Der organisierende Sportverein hält genau 270 Plätze über fünf Stunden in der Grundschule parat und trotz allem sind die gebackenen Scheiben zusammen mit 320 Wurstpäckchen aufgegessen, bevor die nächste Ladung heranrollt.

Das Geheimnis? Diana Kieling, die Vorsitzende des Sportvereins, lässt sich das eigentlich nur ungern entlocken. „Salz, Kümmel und einmal fettiger Speck und Magerspeck machen unsere Kartoffelscheiben aus“, erklärt sie.

1964 die ersten Kartoffelscheiben im Bäckerofen gebacken

Kurt Sievert hat für die Einwohner im Oktober 1964 die ersten Kartoffelscheiben im Bäckerofen gebacken. „Viele Leute brachten ihre Scheiben hier zu uns“, erinnert sich sein 41-jähriger Sohn Matthias. Seinem Vater ist es auch zu verdanken, dass aus dem einzelnem Kartoffelbacken Tradition geworden ist. Matthias Sievert führt das Erbe nun fort. In diesem Jahr das erste Mal krankheitsbedingt allein. Mit einer Änderung aber muss das Brauchtum schon jetzt leben: Das Kartoffelscheibenessen wird künftig immer sonntags stattfinden. „Denn samstags muss ich meine Brötchen für die Bäckerei noch backen“, verweist er auf Kapazitätsengpässe.

Die Görsbacher wissen, was sie an ihrer Bäckerfamilie haben. „Ohne sie wäre das Fest nicht mehr dasselbe“, sagt Kieling. Und um diesem Gedanken Rechnung zu tragen, möchte der Verein ein Dankesbüchlein für die Familie erstellen. Sogar eine Unterschriftenliste liegt für Kurt Sievert aus, der krankheitsbedingt nicht in die Grundschule kommen konnte. „Jeder, der an ihn denkt und wertschätzen möchte, kann unterschreiben“, zeigt Kieling auf die Liste mit etlichen Signaturen.