44 Unternehmerkredite als Corona-Hilfe

Für die drei Nordthüringer Landkreise gibt es von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) als Corona-Hilfe Kreditzusagen in Höhe von 44,6 Millionen Euro. Das geht aus einer Antwort der KfW an den Bundestagsabgeordneten Manfred Grund (CDU) hervor, der die Frage stellte, ob die Corona-Hilfen des Bundes in Nordthüringen ankommen. Zudem heißt es darin weiter, das allein 44 Unternehmerkredite über 11,1 Millionen Euro für Firmen im Landkreis Nordhausen bewilligt worden sind. Für Zusagen des Gründerkredits werden 87.000 Euro bereit gestellt. Schnellkredite in Höhe von 970.000 Euro hat die KfW ebenfalls bewilligt. Bundesweit sind seit dem 23. März etwa 90.000 Kreditanträge eingegangen. 97 Prozent der Anträge stammen von kleinen und mittleren Unternehmen.

Im Rahmen der Corona-Hilfe beteiligt sich die Kreditanstalt zudem an Finanzierungen mit einem Volumen von bundesweit über 25 Millionen Euro. Im Konsortium mit anderen Banken werden diese Finanzierungen direkt an Unternehmen vergeben. Die Unterstützung des Bundes für Start-Up-Unternehmen wird über die KfW Capital beziehungsweise über die Landesförderinstitute durchgeführt. Als Corona-Hilfe zählt auch der KfW-Studienkredit, der seit Mai und noch bis zum 31. März 2021 zum Nullzins angeboten wird.