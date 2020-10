500 Liter Apfelsaft für Kindergärten in Harztor

Regionaler geht es nicht: Mehr als 500 Liter Apfelsaft haben Bauhofchef Tino Scharfe und Harztor-Bürgermeister Stephan Klante (CDU) jetzt an die vier Kindergärten von Harztor übergeben. So etwa an den in Ilfeld, wo die Erzieherinnen Jessica Mischke und Wookie Schmidt sowie Leiterin Anna Müller µden Saft in Empfang nahmen. Die Äpfel waren auf Initiative des Bauhofs in Herrmannsacker und Neustadt gepflückt worden. „Wir waren etwa 30 Helfer, darunter auch Familien mit Kindern. Gut 750 Kilogramm Äpfel konnten wir pflücken“, erklärte Scharfe, der die Idee hatte. In der Harzunger Hofmosterei von Familie Ibe wurden die Äpfel zu Saft verarbeitet. Die Herstellungskosten von rund 600 Euro wurden wiederum über Spenden aus Harztor gedeckt. „Eine tolle und gesunde Aktion für die Kinder“, sagte Bürgermeister Klante.