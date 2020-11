52 Seiten voller Wunder: Neue Lektüre über Heimathistorie in Nordhausen

Die Liste heimatgeschichtlicher Veröffentlichungen über Nordhausen ist seit Kurzem um einen Titel reicher: „Die sieben Wunder von Nordhausen“ heißt das Heft, das Stadtführer Michael Garke zu Papier gebracht hat. Gut ein Jahr habe er recherchiert und Archive durchstöbert, erzählt er. Garkes Wege führten dabei nicht nur in das Stadtarchiv oder zu den historischen Beständen unserer Zeitung, sondern auch in Bayerns Staatsarchiv oder zu alten Aktenbeständen in Erfurt.

Herausgekommen sind 52 Seiten voller Wunder: Roland, Elisabeth-Brunnen, Lindwurm-Geschütz, Wasserkünste, Theodosius-Stein, Aar und Rathaus heißen die sieben besonderen Orte der ehemals freien Reichsstadt, die sich das stolze Nordhäuser Bürgertum zu Zeiten der Renaissance in Anlehnung an die Wunder der Antike als Wahrzeichen erwählte.

Bewusst viele Bilder und Zeichnungen habe er im Heft abgedruckt, um mit diesen sieben Flecken und ihren Details staunen zu lassen. „Die Nordhäuser sollen wieder begreifen: Wir haben etwas“, nennt Garke seinen Antrieb. Noch plastischer werden einige seiner Erläuterungen durch QR-Codes im Heft. Mit dem mobilen Endgerät eingescannt, entführen die einen unter anderem zu einem virtuellen Rundgang durch die Wasserkünste, die einst Nordhausen mit Trinkwasser versorgten.

Was Garke an seinen Recherchen besonders faszinierte? „Vieles im Heft ist spannend“, sagt der Autor. Doch besonders glücklich ist er über einen Zufallsfund im Rahmen seiner Nachforschungen: Wie sich bei mikroskopischen Untersuchungen des Theodosius-Steins am Rathaus zeigte, war der einst in den Farben Grün und Blau grundiert. Garke sammelte Spenden, um das Wahrzeichen zurück in den Urzustand zurückzuversetzen. Am Montag, 2. November, will Restauratorin Suzy Hesse ihre Arbeiten am Stein beenden. Dann, soll das Gerüst verschwinden und den Blick auf das Wunder freigeben.

Das Buch ist für 9,95 Euro erhältlich in der Buchhandlung Rose sowie im Fotoladen Kopyra.