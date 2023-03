53-Jähriger in Nordhausen mit über 2 Promille am Steuer erwischt

Nordhausen. Verdacht auf Trunkenheit am Steuer bestätigt sich: Polizei hält betrunkenen Autofahrer an.

Die Polizei hat am Freitag einen ihren Angaben nach augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stehenden Autofahrer in Nordhausen angehalten. Gegen 11.30 Uhr sei den Beamten des Inspektionsdienstes der 54-jährige Fahrzeugführer in der Bochumer Straße im Rahmen einer Verkehrskontrolle aufgefallen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort habe einen Wert von 2,3 Promille ergeben, so die Polizei. Aufgrund des Anfangsverdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr sei daraufhin eine beweiskräftige Blutentnahme angeordnet und durchgeführt worden.

Der Führerschein des Fahrzeugführers sei sichergestellt worden. Den Mann erwarte nun außerdem ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.