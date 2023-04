53. Nordhäuser Rolandsfest setzt auf Regionalität

Die Rolandgruppe tritt bei der 53. Auflage des Rolandsfestes am Wochenende vom 9. bis 11. Juni 2023 erstmals mit Hardy Schoenau (links) als neuem Ebersberg auf.

Nordhausen. Die Stadt Nordhausen hat Gastronomen und Künstler aus der Region verpflichtet. Eine Neuerung gibt es beim Programmheft.

Obwohl das 53. Rolandsfest vom 9. bis 11. Juni in diesem Jahr keinen Festumzug zu bieten hat, ist sich Bürgermeisterin Alexandra Rieger (SPD) sicher, dass es auch so eine tolle Veranstaltung wird. „Es ist für jeden etwas dabei“, sagt sie am Mittwoch während der Vorstellung des Programms.

Das steht im Großen und Ganzen bereits fest. Nur noch einige Details müssen abgestimmt werden. Sobald das Programm final steht, soll das Programmheft gedruckt werden. Die Bürgermeisterin verspricht ein rechtzeitiges Erscheinen noch vor dem Fest und kündigt in dem Zusammenhang eine Neuerung an. „Die Besucher finden in dem Heft anders als bisher eine tageweise Übersicht über das Programm“, erläutert sie.

Die 53. Auflage setzt erneut auf die vier Bühnenstandorte am Rathaus, auf dem Petersberg, in der Kranichstraße mit DJ-Meile sowie auf dem Sparkassendeck mit irischem Bierdorf. Die Eröffnung erfolgt am Freitag, 9. Juni, auf der Rathausbühne mit der Schlüsselübergabe an die Rolandgruppe.

Nordbrand veranstaltet einen Tag der offenen Tür

Die Gruppe ist 2023 erstmals in neuer Besetzung zu erleben. Hardy Schoenau verkörpert den neuen Ebersberg. Noch sei er tiefenentspannt, verrät der Nordhäuser: „Die Panik kommt erst kurz vorher.“

Neben den Auftritten der Rolandgruppe hält das Fest weitere Höhepunkte bereit. So werde es am Freitag, 9. Juni, ab 15 Uhr eine Oldtimerfahrt Hessen-Thüringen geben, gewährt Marco Wohlenberg, Sachgebietsleiter Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungen bei der Stadt Nordhausen, einen Einblick. Auf dem Petersberg steigt am Samstag, 10. Juni, ein Kinderfest, für das regionale Vereine gewonnen werden konnten.

Dass Nordbrand Nordhausen am 10. Juni sein 75-jährige Bestehen mit einem Tag der offenen Tür auf dem Betriebsgelände in der Rautenstraße begeht, trägt nach Einschätzung von Marco Wohlenberg ebenfalls zur Attraktivität des Festes bei.

Generell haben die Veranstalter bei der Planung der 53. Auflage Wert auf Regionalität gelegt. So übernehmen regionale Gastronomen die Versorgung der Gäste. Viele regionale Musiker stehen auf der Bühne. Dazu gehören die Nordhäuser Bands Zierdt und Stubenhocker sowie das Loh-Orchester Sondershausen. Zu den weiteren Künstlern zählen Küche 80, Noisetime, Berit, Brenner und Rockpirat. Auf dem Petersberg tritt am 10. Juni Deutschlands bestes Udo-Lindenberg-Double „Udomat & die Panikgenossen“ auf.