Das Bündnis gegen Rechtsextremismus machte auch beim Thüringer Wahlkampf 2019 in Nordhausen gegen rechte Tendenzen mobil.

53 rechtsextremistische Vorfälle im Landkreis Nordhausen

2019 hat das Nordhäuser Bündnis gegen Rechtsextremismus zum dritten Mal in Folge eine Jahres-Chronik über rechte, rassistische und antisemitische Vorfälle im Landkreis Nordhausen geführt. Dabei konnte im Vergleich zu 2018 ein Anstieg um rund 14 Prozent verzeichnet werden, heißt es in einer Presseerklärung des Bündnisses. So wurden dem Bündnis 53 Vorfälle im vorigen Jahr gemeldet – das entspricht etwa einem Vorfall pro Woche. Darunter fallen neben verschiedenen Informationsveranstaltungen und dem Skandieren von rechtsradikalen Parolen auch Gewaltdelikte oder Sachbeschädigungen.

Die Dunkelziffer liege dabei jedoch deutlich höher, da das Bündnis nur die Vorfälle erfassen kann, die ihm gemeldet werden. „Gerade für Migranten sind aber Vorfälle, die unter das Stichwort Alltagsrassismus fallen, schon derart zur Normalität geworden, dass es von den Betroffenen selbst kaum einen Rücklauf gibt“, heißt es in der Presseerklärung. Das Bündnis ruft dazu auf, über beobachtete Vorfälle zu informieren. Diese sollten an die E-Mail-Adresse bgrnordhausen@posteo.de gemeldet werden.